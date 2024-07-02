Стало известно, как москвичка смогла выжить при изнасиловании «Регнум»: москвичка ради выживания изобразила удовольствие при изнасиловании

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Москвы изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантами, сообщило издание «Регнум», ссылаясь на источник. По данным издания, приезжие угрожали девушке ножом.

Как сказано в материале, москвичка прогуливалась со своим парнем в одном из столичных парков, когда к ним подошли двое мигрантов. В ходе спровоцированного приезжими конфликта они избили мужчину на глазах у женщины, после чего по очереди надругались над ней. Чтобы ее не зарезали, девушке пришлось сымитировать удовольствие от процесса.

В итоге преступление заметили случайные прохожие и вызвали полицию. Через некоторое время правоохранители задержали двоих уроженцев Узбекистана 33 и 28 лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местная жительница написала заявление на маньяка-рецидивиста. Девушка обвинила 62-летнего уроженца Азербайджана в том, что он пригласил ее домой под предлогом отметить его день рождения. В итоге он насильно раздел девушку и надругался над ней.

До этого стало известно, что в Москве задержали мужчину, который 30 июня попытался изнасиловать местную жительницу. Девушка оказала сопротивление насильнику и обратилась в полицию. Выяснилось, что подозреваемый — уроженец Узбекистана. Следствие просит суд арестовать мужчину, ему предъявили обвинение в покушении на изнасилование.