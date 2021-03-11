https://static.news.ru/photo/dd541472-828c-11eb-9301-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инцидент с человеком нарушил движение на Сокольнической линии метро Москвы. По данным столичной подземки, интервалы между составами увеличили из-за гражданина на путях. Других подробностей ЧП ведомство не приводит.

Движение поездов на Сокольнической линии (1) введено в график, — говорится в сообщении метрополитена мегаполиса на его странице в социальной сети Twitter.

Кроме того, утром в четверг, 11 марта, появилась информация, что составы «по техническим причинам» проследуют станцию «Маяковская» метро Санкт-Петербурга без остановки. Позже стало известно, что из-за большого пассажиропотока закрывается станция «Василеостровская». А в 08:59 было объявлено, что движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского» прекращается, все станции на этом участке были закрыты на вход.

До этого, 20 февраля, в метро Москвы произошёл конфликт между двумя пассажирами. Мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение. Житель Подмосковья, недовольный замечанием другого гражданина по поводу громкой музыки, которая раздавалась из его переносной колонки, дважды выпустил тому в лицо струю едкого вещества.

Ранее NEWS.ru писал, что жителя Подмосковья оштрафовали на сумму свыше полумиллиона рублей за то, что он справил малую нужду на рельсах столичного метрополитена. Его поступок привёл к остановке поезда.