Мужчина избил пассажира метро, которому не понравилась его музыка

https://static.news.ru/photo/61bd764e-80bd-11eb-a8fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В метро Москвы произошёл конфликт между двумя пассажирами. Мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение.

Перепалка случилась вечером 20 февраля на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии. Житель Подмосковья, недовольный замечанием другого мужчины по поводу громкой музыки, которая раздавалась из его переносной колонки и пения под неё, дважды брызнул тому в лицо из баллончика. Инцидент произошёл в присутствии других пассажиров и продолжился после того, как его участники покинули вагон.

Пострадавший рассказал, что решил проследить за обидчиком, выяснить, куда он направиться и затем сообщить об этом в полицию. Однако тот заметил слежку и начал избивать пассажира, в том числе по голове. Драка была прервана прохожими.

Пострадавший был доставлен в медучреждение. Врачи диагностировали у него химический ожог век, а также гематомы в области ноги и головы. В настоящее время угрозы для его здоровья нет.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя порядка и задержали его по месту проживания. В настоящее время он находится под домашним арестом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Ранее NEWS.ru писал, что жителя Подмосковья оштрафовали на сумму свыше полумиллиона рублей за то, что он справил малую нужду на рельсах столичного метрополитена. Его поступок привёл к остановке поезда.