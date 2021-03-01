Россиянин заплатит полмиллиона за поход в туалет в метро

https://static.news.ru/photo/ff696c24-7a9e-11eb-aa42-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/metro_town

Житель Подмосковья справил малую нужду на рельсах столичного метрополитена. Из-за его поступка был остановлен поезд подземки. Теперь мужчине придётся заплатить штраф более чем в полмиллиона рублей.

Нарушителя, который решить не терпеть и сходить «по-маленькому» прямо на рельсы, зовут Дониер. Инцидент с его участием произошёл в октябре 2020 года на станции «Измайловская» Арбатско-Покровской линии. В результате поступка мужчины один из поездов, курсирующих по «ветке», был остановлен. Сам молодой человек пытался сбежать от пришедших на место правоохранителей, но тщетно.

В итоге полицейские поймали нетерпеливого мужчину. Он отсидел пять суток за административное правонарушение. Некоторое время спустя администрация метро подсчитала материальный ущерб от поступка Дониера. В расчёт принимался тот факт, что состав поезда может вместить максимум 1048 человек, а стоимость поездки — 54 рубля.

После всех подсчётов выяснилось, что поход Дониера «по-маленькому» обошёлся метрополитену в 508 тысяч 950 рублей. Именно столько ему придётся заплатить, — пишет МК.

Как ранее передавал NEWS.ru, столичное метро оборудуют современной системой слежения, которая позволит распознавать лица, отслеживать скопления людей и считать их. Для этого в подземку закупят мультимедийные экраны с вышеперечисленными функциями.

Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Власти Москвы намерены потратить на оборудование 932 млн рублей, куда входят и покупка, и установка 316 экранов с камерами.