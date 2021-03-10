В метро Санкт-Петербурга восстановлено движение после ЧП на «Маяковской»

https://static.news.ru/photo/736a1608-823a-11eb-8b7c-96000091f725_660.jpg Фото: Александра Подервянская/ТАСС

Движение на третьей линии метро Санкт-Петербурга полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

В 09:34 все станции Линии 3 работают в обычном режиме, движение по Линии 3 осуществляется в полном объёме, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Ранним утром в четверг, 11 марта, появилось сообщение о том, что поезда «по техническим причинам» проследуют станцию «Маяковская» без остановки. Позже стало известно, что из-за большого пассажиропотока закрывается станция «Василеостровская». А в 08:59 было объявлено, что движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского» прекращается, все станции на этом участке были закрыты на вход.

По сообщениям очевидцев, причина такого коллапса была в задымлении на «Маяковской» — загорелся кабель. К вестибюлю станции были стянуты автомобили МЧС и скорой помощи. Городские власти пока не комментируют случившееся.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Олегу Эргашеву подготовить рекомендации по ограничениям в связи с возможной третьей волной коронавируса. Власти намерены обеспечить более эффективное управление ситуацией в случае, если наступит «третья волна» пандемии. При этом на совещании сама эпидемиологическая ситуация и прогнозы заболеваемости не рассматривались. Также речь не шла и о смягчении существующего режима.