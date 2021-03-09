Власти Петербурга готовят новые ограничения в связи с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/91334fb6-8180-11eb-a9d9-96000091f725_660.jpg Фото: Правительство Санкт-Петербурга/vk.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Олегу Эргашеву подготовить рекомендации по ограничениям в связи с возможной третьей волной коронавируса.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на одного из участников заседания малого правительства 9 марта, власти намерены обеспечить более эффективное управление ситуацией в случае, если наступит «третья волна» пандемии. При этом на совещании сама эпидемиологическая ситуация и прогнозы заболеваемости не рассматривались. Также речь не шла и о смягчении существующего режима.

Ранее стало известно, что Беглов продлил до 28 марта действия коронавирусных запретов, в том числе пожилые граждане должны будут продолжать до конца месяца соблюдать изоляцию.

По данным на 10 февраля, в Санкт-Петербурге зафиксировано 376 787 случаев заражения COVID-19, из них 959 за минувшие сутки. Погибло уже 11 487 пациентов, вылечились от вируса 320 435 человек.

О возможном новом подъёме уровня заболеваемости COVID-19 также сообщили и власти Москвы. Как заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, на сегодняшний день мегаполис готов к любому сценарию развития событий с коронавирусом, а временные корпуса для лечения заразившихся коронавирусом будут сохранены до конца текущего года, писал NEWS.ru.