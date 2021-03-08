Власти Москвы допустили вероятность роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/594f52ec-7fe7-11eb-8b1f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве возможен новый подъём уровня заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

При этом она отметила в эфире телеканала «Россия 24», что мегаполис на сегодняшний день готов к любому сценарию развития событий с коронавирусом. По словам Раковой, в 2020 году столица достойно справилась с ситуацией.

Заммэра добавила, что временные корпуса для лечения заразившихся коронавирусом будут сохранены в Москве до конца текущего года, вне зависимости от количества пациентов. Она также высказалась за то, чтобы вакцинация от COVID-19 стала обязательной.

Москва продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусом в России. С начала пандемии в столице выявлено 991,8 тысячи случаев заражения. К настоящему времени из больниц по выздоровлении выписаны 912,1 тысячи человек, жертвами инфекции стали 15,4 тысячи жителей мегаполиса.

Всего в России зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3,9 млн человек, скончались 89,4 тысячи. За последние сутки зафиксировано примерно равное число заболевших и выздоровевших — 10,2 и 10,3 тысячи соответственно. Умерли 379 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы отменили обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается и показатели заболеваемости достаточно стабильные. Число выявленных случаев заражения упало в пять раз по сравнению с пиком заболеваемости в конце 2020 года. Госпитализация снизилась в 2–3 раза.