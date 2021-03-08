Москва отменила режим самоизоляции для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/3ece131a-962f-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями в столице отменён. Власти города разблокировали их транспортные карты.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемическая ситуация постепенно улучшается и показатели заболеваемости достаточно стабильные.

Число выявленных случаев заражения упало в пять раз по сравнению с пиком заболеваемости в конце 2020 года. Госпитализация снизилась в 2–3 раза.

Теперь режим самоизоляции в Москве носит рекомендательный характер для всех указанных категорий граждан. Пенсионерам и людям с заболеваниями вернут право льготного проезда в общественном транспорте. Им также можно вернуться к недистанционному формату работы. До этого сотрудники данных категорий могли работать очно только при критической необходимости их присутствия, напоминает РИА Новости.

При этом ранее Собянин сообщал, что по-прежнему каждый день в больницы с COVID-19 в тяжёлой форме попадают 700–800 человек, поэтому лучше поберечь себя и без необходимости не выходить из дома.

Как ранее писал NEWS.ru, до 28 марта власти Санкт-Петербурга продлили антиковидные ограничения. В силе остаётся запрет на публичные мероприятия, режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими болезнями.