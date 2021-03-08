Москва отменила режим самоизоляции для пожилых людей

Обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями в столице отменён. Власти города разблокировали их транспортные карты.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемическая ситуация постепенно улучшается и показатели заболеваемости достаточно стабильные.
Число выявленных случаев заражения упало в пять раз по сравнению с пиком заболеваемости в конце 2020 года. Госпитализация снизилась в 2–3 раза.
Теперь режим самоизоляции в Москве носит рекомендательный характер для всех указанных категорий граждан. Пенсионерам и людям с заболеваниями вернут право льготного проезда в общественном транспорте. Им также можно вернуться к недистанционному формату работы. До этого сотрудники данных категорий могли работать очно только при критической необходимости их присутствия,
При этом ранее Собянин сообщал, что по-прежнему каждый день в больницы с COVID-19 в тяжёлой форме попадают 700–800 человек, поэтому лучше поберечь себя и без необходимости не выходить из дома.
Как ранее писал NEWS.ru, до 28 марта власти Санкт-Петербурга продлили антиковидные ограничения. В силе остаётся запрет на публичные мероприятия, режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими болезнями.