Петербург продлил ограничения по COVID до конца марта

https://static.news.ru/photo/d6ad2218-29da-11eb-bd37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

До 28 марта власти Санкт-Петербурга продлили антиковидные ограничения. В силе остаётся запрет на публичные мероприятия, режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими болезнями.

В городе по-прежнему будут закрыты ночные кабаре, клубы (дискотеки), запрещено курение кальянов, добавили в пресс-службе администрации губернатора в пятницу.

Работодателям рекомендуют оставить граждан старше 65 лет на удалёнке, пишет «Интерфакс».

Если же будет принято решение о проведении какого-то массового мероприятия, то только с разрешения губернатора Петербурга.

Кроме того, до 30 сентября 2021 года в северной столице сохранят ранее установленные ограничения на организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровление в городских учреждениях.

Как писалранее NEWS.ru, с 8 марта на территории Москвы будет отменён обязательный домашний режим для пожилых жителей столицы. Также власти разблокируют социальные карты гражданам старше 65 лет. Об этом 5 марта сообщил столичный мэр Сергей Собянин.