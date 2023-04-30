Триумф ЦСКА, изгнание Гусева и гол вратаря: главные события сезона КХЛ Пока одни «армейцы» устраивали внутрикомандные чистки, вторые шли к титулу

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Игроки ЦСКА наливают шампанское в Кубок Гагарина в раздевалке после победы в матче

В КХЛ завершился очередной сезон, который стал самым продолжительным в истории. Победа в Кубке Гагарина досталась московскому ЦСКА, но и болельщики других клубов по ходу «регулярки» и плей-офф испытали массу положительных эмоций. Не обошлось и без отрицательных. Рассказываем подробнее о главных событиях, лучших игроках и командах минувшего сезона.

ЦСКА сравнялся по количеству побед в КХЛ с «Ак Барсом»

С лучшей командой все просто — это звание объективно заслужил московский ЦСКА. Команда очень ровно выступила в регулярном чемпионате, уступив по количеству набранных очков только СКА, зато в финале Западной конференции красиво разобралась с петербуржцами в шести матчах.

У ЦСКА объективно сильный состав, но любой, даже самой звездной команде нужен топовый тренер. Таковым, безусловно, является Сергей Федоров. Великий в прошлом хоккеист шикарно реализовал себя в новой профессии и взял с ЦСКА второй титул подряд. В финале ему удалось выиграть тренерскую дуэль у именитого наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, который три раза приводил казанский клуб к победе в КХЛ. Теперь персонально у Федорова два таких титула, а у ЦСКА три. Армейцы догнали казанцев и делят с ними лидерство по этому показателю.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Главный тренер команды ЦСКА Сергей Федоров

Лучший игрок «регулярки» Яшкин провалился в плей-офф

У регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф минувшего сезона разные герои. «Регулярку» разрывал форвард СКА Дмитрий Яшкин, который стал и лучшим снайпером, и лучшим бомбардиром. Однако в Кубке Гагарина уровень игры форварда и результативность резко упали, в последних пяти матчах он не набрал вообще ни одного очка.

Форвард же ЦСКА Михаил Григоренко, напротив, прибавлял от игры к игре в плей-офф, выиграл снайперскую и бомбардирскую гонки в Кубке Гагарина и был заслуженно признан MVP матчей на вылет.

В КХЛ появился еще один топ-клуб

Главным открытием года стало нижегородское «Торпедо», которое в регулярном чемпионате заняло очень высокое четвертое место, а в плей-офф лихо разобралось с московским «Динамо» в первом раунде (4:2). Да, во втором раунде нижегородцы без особых шансов уступили СКА, но команда точно может занести себе этот сезон в актив.

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости Игроки «Торпедо» радуются заброшенной шайбе в матче 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между ХК «Торпедо» (Нижний Новгород) и ХК СКА (Санкт-Петербург)

Помимо приличных результатов, «Торпедо» в минувшем сезоне запомнилось ярким атакующим хоккеем. По количеству заброшенных шайб в «регулярке» они уступили только московским и питерским «армейцам», но и в плей-офф нижегородцы старались играть с позиции силы. Для победы над СКА не хватило индивидуального мастерства, зато команда под руководством Игоря Ларионова точно добавила «Торпедо» болельщиков.

«Мы играем в неорганизованный хаос-хоккей. Это дает зрелищность», — таким метким выражением стиль торпедовцев описал сам Ларионов.

«Трактор» выдал один из худших сезонов в истории

В прошлом сезоне челябинский «Трактор» дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Металлургу», поэтому перед стартом нынешнего сезона клуб считали едва ли не теневым фаворитом Кубка Гагарина. Однако подопечные Анвара Гатиятулина провалили «регулярку» и заняли на «Востоке» лишь девятое место, не попав в плей-офф. Какое-то время клуб и вовсе шел на последнем месте в конференции. «Трактор» играет в КХЛ с момента основания в 2008 году и лишь в пятый раз не смог поучаствовать в Кубке Гагарина.

«Главное разочарование сезона — „Трактор“, у них в этой номинации даже конкурентов нет. Если смотреть со стороны, абсолютно непонятны причины. У них вроде всё хорошо: опытный тренер, квалифицированный состав. Может быть, они играют в очень осторожный хоккей, может, надо больше действовать в атаке. Или тактика в принципе выбрана неправильная. Очевидных причин, которые на поверхности, нет. Значит, какие-то внутренние проблемы», — заявил Legalbet бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

Второй раз в истории КХЛ шайбу забросил вратарь

В минувшем сезоне КХЛ болельщики стали свидетелями очень редкого события — гола после броска вратаря. Отличился голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов, который в январе броском через всю площадку поразил пустые ворота «Торпедо».

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Россия. Москва. Стадион «ЦСКА-Арена». Континентальная хоккейная лига. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва). Илья Коновалов («Динамо») во время матча

Это лишь второй подобный случай в истории КХЛ, первым вратарем-снайпером стал Илья Проскуряков из «Магнитки» в далеком 2009 году. Еще трижды голы записывались на вратарей, так как они были последними игроками, коснувшимися шайбы перед тем, как игроки другой команды сами поражали свои ворота. По правилам хоккея, автоголов там не бывает.

Один из лучших игроков КХЛ Никита Гусев был выведен из состава СКА

В разгар плей-офф случился главный скандал нынешнего сезона — из состава СКА был выведен лидер команды Никита Гусев. Это произошло после третьего матча полуфинальной серии с ЦСКА. Главный тренер команды Роман Ротенберг толком ничего не объяснял и ограничивался дежурными фразами из серии «на лед выходят сильнейшие». 30 апреля специалист и вовсе объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию сторон. О форварде он отозвался тепло, но вопросов в этой истории хватает.

В СМИ ходили слухи о пивном алкоголизме Гусева, а также о конфликте с Ротенбергом, но никакого внятного подтверждения ни то, ни другое, не получило. Теперь 30-летний олимпийский чемпион Гусев вынужден искать новую команду в КХЛ. Нельзя исключать и того, что он еще раз решит попробовать силы в НХЛ.