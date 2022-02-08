Победа или позор: чего ждать от сборной России по хоккею на Олимпиаде

Сборная России по хоккею 9 февраля начинает путь на олимпийском хоккейном турнире. Перед командой Алексея Жамнова стоит сложная задача по защите титула, но если она не будет выполнена, народ не поймёт. Рассказываем о том, почему россияне являются главными фаворитами и что может помешать взять им золото.
Без Овечкина и Кросби
НХЛ во второй раз подряд опрокинула мировое хоккейное сообщество и оставила болельщиков без сильнейших хоккеистов на Олимпиаде. Четыре года назад лига не смогла договориться с МОК и IIHF по деньгам, а именно по страховочным выплатам своим хоккеистам в случае травм, однако этот вопрос перед Играми в Пекине удалось утрясти.
Однако с момента турнире в Пхёнчхане мир близко познакомился с коронавирусом, который лишил болельщиков зрелища экстра-класса на нынешней Олимпиаде. НХЛ решила, что не хочет рисковать здоровьем своих хоккеистов и, по сути, в последний момент отказалась отпускать их на Игры.
Это решение автоматически, как и четыре года назад, сделало сборную России главным фаворитом турнира. Трудно спорить с тем, что КХЛ — сильнейшая лига мира после НХЛ, а у нас оттуда вся сборная. Плюс присутствуют игроки типа двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова и Никиты Нестерова, долгое время выступавшего в НХЛ. На месте и главный герой прошлой Олимпиады Никита Гусев, который не смог закрепиться за океаном и осенью вернулся феерить на родину.
Тренерский вопрос
Беспокойство у россиян вызывает фигура главного тренера Алексея Жамнова. Специалиста назначили осенью не без скандала. Сначала глава ФХР Владислав Третьяк объявил о подписании контракта с Олегом Знарком, а затем забрал свои слова назад. Говорят, это произошло из-за давления противоборствующих кланов в руководстве российского хоккея.
У Жамнова совершенно отсутствует опыт самостоятельной тренерской работы в профессиональном хоккее, никак не назовёшь именитыми специалистами и членов его тренерского штаба. Так что неизвестно, как проявит себя молодость в этом случае.
Жёстко критиковали Жамнова и за выбор состава на Олимпиаду. Он сделал ставку на игроков ЦСКА, проигнорировав несколько крутых хоккеистов из других клубов. Прежде всего, это лидер СКА Антон Бурдасов и центрфорвард «Ак Барса» Артём Галимов. При этом в составе есть несколько спорных кандидатур. В любом случае за результат отвечает тренер. Ему, как бы ни банально это звучало, виднее.
Соперники
Среди главных конкурентов россиян стоит отметить команду Финляндии, которая составила костяк из хоккеистов КХЛ. Среди них очень приличные игроки. Например, лучший снайпер лиги Нико Оямяки, представляющий «Витязь», а также его одноклубник Миро Аалтонен, который находится сред лидеров бомбардирской гонки. Очень хорош в этом сезоне и вратарь «Сибири» Харри Сятери.
Приличное количество хоккеистов из КХЛ привлекли в свои составы и шведы с канадцами, однако у них меньше игроков, находящихся на лидирующих позициях в своих клубах. У Канады состав выглядит совсем унылым и возрастным, хотя на прошлом чемпионате мира североамериканцы показали, что в любом виде способны биться за победу на самом крутом турнире.
На эксперимент решились американцы, включившие в состав аж 15 хоккеистов из студенческой лиги. Последний раз на подобное в США решились в 1980 году, тогда команда сенсационно взяла золото, обыграв суперзвёздную команду СССР.
Турнирный путь
Сборная России на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля). Во всех матчах российская команда выглядит безусловным фаворитом, но при этом все умеют играть в хоккей и вряд ли просто так отдадут нам победу.
По итогам группового этапа никто не вылетит, победители трёх квартетов и одна из лучших команд из числа занявших вторые места напрямую квалифицируются в четвертьфинал, остальным же придётся пробиваться туда через 1/8 финала.
Для победы россиянам на турнире нужно просто сыграть в свою силу. Важно и то, чтобы в ход Олимпиады не вмешался коронавирус, который способен не только серьёзно повлиять на расклад сил, но и подписать приговор всему турниру.