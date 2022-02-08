Победа или позор: чего ждать от сборной России по хоккею на Олимпиаде

Сборная России по хоккею 9 февраля начинает путь на олимпийском хоккейном турнире. Перед командой Алексея Жамнова стоит сложная задача по защите титула, но если она не будет выполнена, народ не поймёт. Рассказываем о том, почему россияне являются главными фаворитами и что может помешать взять им золото.

Без Овечкина и Кросби

НХЛ во второй раз подряд опрокинула мировое хоккейное сообщество и оставила болельщиков без сильнейших хоккеистов на Олимпиаде. Четыре года назад лига не смогла договориться с МОК и IIHF по деньгам, а именно по страховочным выплатам своим хоккеистам в случае травм, однако этот вопрос перед Играми в Пекине удалось утрясти.

Однако с момента турнире в Пхёнчхане мир близко познакомился с коронавирусом, который лишил болельщиков зрелища экстра-класса на нынешней Олимпиаде. НХЛ решила, что не хочет рисковать здоровьем своих хоккеистов и, по сути, в последний момент отказалась отпускать их на Игры.

Это решение автоматически, как и четыре года назад, сделало сборную России главным фаворитом турнира. Трудно спорить с тем, что КХЛ — сильнейшая лига мира после НХЛ, а у нас оттуда вся сборная. Плюс присутствуют игроки типа двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова и Никиты Нестерова, долгое время выступавшего в НХЛ. На месте и главный герой прошлой Олимпиады Никита Гусев, который не смог закрепиться за океаном и осенью вернулся феерить на родину.

Тренерский вопрос

Беспокойство у россиян вызывает фигура главного тренера Алексея Жамнова. Специалиста назначили осенью не без скандала. Сначала глава ФХР Владислав Третьяк объявил о подписании контракта с Олегом Знарком, а затем забрал свои слова назад. Говорят, это произошло из-за давления противоборствующих кланов в руководстве российского хоккея.

У Жамнова совершенно отсутствует опыт самостоятельной тренерской работы в профессиональном хоккее, никак не назовёшь именитыми специалистами и членов его тренерского штаба. Так что неизвестно, как проявит себя молодость в этом случае.

Жёстко критиковали Жамнова и за выбор состава на Олимпиаду. Он сделал ставку на игроков ЦСКА, проигнорировав несколько крутых хоккеистов из других клубов. Прежде всего, это лидер СКА Антон Бурдасов и центрфорвард «Ак Барса» Артём Галимов. При этом в составе есть несколько спорных кандидатур. В любом случае за результат отвечает тренер. Ему, как бы ни банально это звучало, виднее.

fhr/vk.com

Соперники

Среди главных конкурентов россиян стоит отметить команду Финляндии, которая составила костяк из хоккеистов КХЛ. Среди них очень приличные игроки. Например, лучший снайпер лиги Нико Оямяки, представляющий «Витязь», а также его одноклубник Миро Аалтонен, который находится сред лидеров бомбардирской гонки. Очень хорош в этом сезоне и вратарь «Сибири» Харри Сятери.

Приличное количество хоккеистов из КХЛ привлекли в свои составы и шведы с канадцами, однако у них меньше игроков, находящихся на лидирующих позициях в своих клубах. У Канады состав выглядит совсем унылым и возрастным, хотя на прошлом чемпионате мира североамериканцы показали, что в любом виде способны биться за победу на самом крутом турнире.

На эксперимент решились американцы, включившие в состав аж 15 хоккеистов из студенческой лиги. Последний раз на подобное в США решились в 1980 году, тогда команда сенсационно взяла золото, обыграв суперзвёздную команду СССР.

Турнирный путь

Сборная России на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля). Во всех матчах российская команда выглядит безусловным фаворитом, но при этом все умеют играть в хоккей и вряд ли просто так отдадут нам победу.

По итогам группового этапа никто не вылетит, победители трёх квартетов и одна из лучших команд из числа занявших вторые места напрямую квалифицируются в четвертьфинал, остальным же придётся пробиваться туда через 1/8 финала.

Для победы россиянам на турнире нужно просто сыграть в свою силу. Важно и то, чтобы в ход Олимпиады не вмешался коронавирус, который способен не только серьёзно повлиять на расклад сил, но и подписать приговор всему турниру.