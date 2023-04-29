ЦСКА снова первый: как армейцы вырвали победу у «Ак Барса» в Кубке Гагарина Сумасшедшая финальная серия продлилась семь матчей, москвичи выиграли решающий поединок в Казани

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Игрок ПХК ЦСКА Никита Нестеров с Кубком Гагарина КХЛ после победы в 7-м матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК «Ак Барс» (Казань) и ПХК ЦСКА (Москва)

Московский ЦСКА знатно потрепал нервы своим болельщикам и довел финальное противостояние в Кубке Гагарина с «Ак Барсом» до седьмого матча, который играл в гостях. Несмотря на это, армейцы вырвали победу и в третий раз стали обладателями титула. Рассказываем подробнее о решающей игре, финальной серии и причинах очередного триумфа красно-синих.

Решающая игра прошла в Казани

Седьмой матч между ЦСКА и «Ак Барсом» стал украшением не только серии, но и всего всего плей-офф. Переполненные трибуны «Татнефть-Арены» стали свидетелями трех периодов отличного хоккея, но многие из присутствующих точно ушли домой разочарованными, ведь победа досталась гостям.

В концовке первого периода хозяев вывел вперед Кирилл Петров, однако в самом начале второго Антон Слепышев восстановил равенство. После этого инициатива перешла к «Ак Барсу», а игровое преимущество воплотилось в шайбу форварда казанцев Дмитрия Воронкова. Однако развить успех «Ак Барс» не смог, а ЦСКА умудрился в том же втором периоде забросить две шайбы за 76 секунд.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Казань. Стадион «Татнефть-Арена». Континентальная хоккейная лига. Финал. Седьмой матч. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва). Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Прохор Полтапов (ЦСКА) во время матча

В третьем периоде москвичи сыграли очень организованно и не позволили хозяевам отыграться. Ключевым моментом встречи стало нереализованное «Ак Барсом» большинство. У хозяев было две попытки: за три минуты и за 30 секунд до конца матча.

«ЦСКА — большие молодцы! Было тяжело, но они отстояли, вытерпели. Армейцы — красавцы, что в конце не дрогнули, было очень тяжело. Поздравляем чемпионов с убедительной победой! Я считаю, что всё по делу. Команда сделала сумасшедший подарок для всех армейцев в год столетия», — заявил прославленный советский хоккеист Александр Кожевников «Чемпионату».

ЦСКА несколько раз был в шаге от титула

Московский клуб в первом матче в Казани практически без шансов проиграл «Ак Барсу». На четыре шайбы команды из Татарстана армейцы ответили лишь одним голом. После этой встречи ЦСКА выдал трехматчевую победную серию и оказался в шаге от титула.

Однако сделать этот последний решающий шаг никак не удавалось. «Ак Барс» совершил впечатляющий камбэк и сравнял счет в серии. Пятый и шестой матч получились достаточно равными, даже несмотря на 3:0 в пользу казанцев в игре под номером 6, но фортуна явно повернулась лицом к «Ак Барсу». Тренер представителей Татарстана Зинэтула Билялетдинов рассказывал «Чемпионату» почему его не особенно смущали 1:3 в серии.

«Это же спорт. Я вижу, что игроки делают и как они это делают. Бывают какие‑то курьёзные моменты. Я понимал причины, по которым мы проигрывали. Они были исправимы», — говорил тренер перед седьмым матчем серии.

МVP плей-офф стал хоккеист ЦСКА

Престижной награды удостоился форвард армейцев Михаил Григоренко, который стал и лучшим бомбардиром, и лучшим снайпером плей-офф. Он набрал 25 очков (12 шайб и 15 передач) в 27 встречах на вылет, а также отметился тремя голами и одной передачей в финальной серии. В седьмом матче Григоренко очков не набрал.

Отличную серию плей-офф провел и форвард «Ак Барса» Александр Радулов, который забросил 10 шайб и сделал 9 результативных передач. В финале нападающий был сверхмотивирован, так как несколько лет играл в ЦСКА и расстался с клубом со скандалом. Однако отомстить бывшей команде он не смог.

Конкуренты «Ак Барса» и ЦСКА провалили сезон

Одним из главных претендентов на титул был петербургский СКА, однако в финале Западной конференции команда в очередной раз встретилась с ЦСКА и потерпела от москвичей шестое поражение в сериях плей-офф подряд. Противостояние продлилось шесть матчей, в двух последних из них СКА был разгромлен (7:3 и 3:0). По мнению чемпиона мира Максима Сушинского, которое он высказал в интервью Sport24, неудача петербургского клуба связана с отсутствием опыта у главного тренера Романа Ротенберга, а также со странными историями с выводом из состава ведущих игроков Никиты Гусева, Игоря Ожиганова и Дамира Жафярова.

«Салават Юлаев» в регулярном чемпионате финишировал на втором месте в Восточной конференции и был одним из фаворитов Кубка Гагарина, однако сенсационно вылетел в первом раунде от «Адмирала». Позже оказалось, что в клубе из Башкортостана не все в порядке с финансированием, игрокам и тренерам задолжали зарплату за два месяца.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Игроки «Салавата Юлаева» радуются победе в матче

Немногим лучше в плей-офф сложились дела у магнитогорского «Металлурга», который прошел на одну стадию дальше, чем «Салават». В полуфинале конференции «Магнитка» без шансов скрутилась «Авангарду» (0:4), а омичи, в свою очередь, почти так же легко уступили «Ак Барсу» в финале конференции (1:4).

Руководство «Магнитки» уже сделало организационные выводы и поменяло главного тренера. Вместо Ильи Воробьева клубом будет руководить Андрей Разин. «Авангард», судя, по всему, тоже сменит наставника. Контракт с действующим тренером Михаилом Кравцом истекает 30 апреля, а новостей о продлении до сих пор нет.

ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом» по количеству побед в Кубке Гагарина

«Ак Барс» победил в двух первых розыгрышах Кубка Гагарина, в 2009 и 2010 годах, после чего многие болельщики в шутку предлагали переименовать турнир в «Кубок Татарина», однако следующего, и пока последнего, триумфа пришлось ждать долго — целых восемь лет.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Игроки ПХК ЦСКА и тренерский штаб с Кубком Гагарина КХЛ на церемонии совместного фотографирования после победы в 7-м матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК «Ак Барс» (Казань) и ПХК ЦСКА (Москва)

ЦСКА же долго не блистал в КХЛ, однако во второй половине 2010-х вышел на первые роли. Москвичи после двух неудачных финалов впервые подняли над головой кубок в 2019 году, а затем повторили успех в 2022-м. В нынешнем сезоне ЦСКА защитил титул и сравнялся с «Ак Барсом» по количеству трофеев. Команды по этому показателю делят первое место.