Во Владивостоке машина с хоккеистами «Салавата Юлаева» застряла в снегу

Автомобиль, в котором находились хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева», застряла в снегу по дороге на выездной матч с владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Спортсменам пришлось самим выталкивать транспортное средства из сугроба. Об этом рассказал защитник команды Григорий Панин в Instagram.

Панин опубликовал в сторис видеозапись, на которой видно, как хоккеисты «Салавата Юлаева» выталкивают автомобиль из снега.

В результате гости успели на матч с «Адмиралом» и одержали победу со счётом 2:0, благодаря чему прервали безвыигрышную серию из четырёх встреч. В составе «Салавата Юлаева» голами отметились Данил Башкиров (22-я минута) и Николай Кулёмин (60-я).

Ранее сообщалось, что на тренировке хоккейной команды «Шахтёр-Солигорск» произошла потасовка между защитником Дмитрием Заламаем и голкипером Игорем Брикуном. После исполнения буллита вратарь бросил клюшку в партнёра по клубу, вследствие чего разгорелась драка.