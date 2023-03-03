«ВКонтакте» разыграет билеты на матч финала Кубка Гагарина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

игрок хоккейного клуба СКА Никита Комаров (№19) и игрок хоккейного клуба «Динамо» Виталий Пинчук (№81) в матчах Континентальной хоккейной лиги, Кубка Гагарина

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) подготовила для пользователей розыгрыш призов к плей-оффу КХЛ. С помощью «Шагов ВКонтакте» нужно будет пройти марафон, чтобы вступить в борьбу за главный приз, билеты на матч финальной серии игр Кубка Гагарина.

Участникам марафона предстоит пройти 225 тысяч шагов с 1 по 31 марта. Такое количество выбрано не просто так — в честь юбилея КХЛ пользователи совершат по 15 тысяч шагов за каждый год существования лиги.

Все участники смогут использовать уникальные виртуальные значки в социальной сети, а также поборются за 10 уникальных призов. Девять пользователей получат мерч от КХЛ и «ВКонтакте», а билеты на финал с оплатой проезда и проживания на время события выиграет только один участник. Победитель будет определен случайным образом.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

К событию во «ВКонтакте» подготовили уникальные vmoji. Создать их можно через раздел «Экстра». Пользователи смогут выбрать десятки свитеров с логотипами хоккейных клубов.

Ранее во «ВКонтакте» оптимизировал работу с объявлениями VK Рекламы. Платформа будет самостоятельно предлагать самые удачные дизайны объявлений. Разработчики VK Mini Apps смогут утроить свой доход от рекламы благодаря новой технологии.