Алкоголь и пьяная украинка: за что хоккеиста Ничушкина выгнали из Сиэтла Скандальная история с российской звездой НХЛ

Фото: IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press

Валерий Ничушкин

Год назад российские болельщики радовались за Валерия Ничушкина, который выиграл Кубок Стэнли, став одним из лучших игроков в сезоне. Нападающему «Колорадо» сразу же предложили щедрый контракт на шесть лет, но уже в этой серии плей-офф что-то пошло не так. Хоккеист принял участие только в двух матчах серии с «Сиэтлом» (2-3), а потом таинственно исчез. NEWS.ru расскажет, что случилось.

С чего все началось

«Колорадо» уступает «Сиэтлу» 2-3 в серии плей-офф. Пять матчей позади, но Валерий Ничушкин, чье нахождение в составе еще год назад не вызывало вопросов, принял участие только в двух первых играх. Главный тренер команды Джаред Беднар объяснял, что форварду дали отдохнуть, но затем изменил показания, заявив, что россиянин «уехал по личным причинам» на неопределенный срок. По его же словам, отсутствие Ничушкина никак не связано с травмами или дисциплиной.

Интриги стало больше, когда журналист Фрэнк Серавалли предположил, что отъезд россиянина из Сиэтла связан с алкоголем.

«Я не знаю, где он сейчас находится, но ходит много слухов — о том, что он уехал в сопровождении охраны клуба, о том, что это как-то связано с Россией. Хотя мне самому ничего об этом не известно, но считаю, что дело связано с алкоголем», — сообщил Серавалли.

Другие журналисты, освещающие матчи «Колорадо», признались, что сами не понимают, что из произошедшего можно рассказывать, а что нет. Некоторые из них подтвердили, что видели Ничушкина в аэропорту Сиэтла в сопровождении охраны.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Ничушкин

Что сказали коллеги и агент Ничушкина

Представитель команды подтвердил, что Валерия в настоящее время нет в команде, а главный тренер Беднар заявил, что клуб находится на связи с хоккеистом, но подробностей не раскрыл. Форвард команды Натан Маккиннон тоже был осторожен в высказываниях.

«Мы хотели бы видеть Вэла (Ничушкина. — NEWS.ru) и Габриэля Ландескога — двух лучших ассистентов в лиге. Честно говоря, это отстой. Но это жизнь... Нам их не хватает», — сказал он после третьего матча с «Сиэтлом».

В среду агент россиянина Марк Гэндлер дал комментарий, но ситуация яснее не стала.

«Ничушкин покинул „Колорадо“ из-за проблем с алкоголем? Это не так» — рассказал он Metaratings.ru.

Полиция Сиэтла раскрыла детали

Серавалли, первым сообщивший о возможных причинах отъезда Ничушкина, заявлял, что в отеле «Колорадо» в Сиэтле «что-то произошло». Чуть позже стало понятно, что именно.

Сотрудники «Колорадо» в поисках Ничушкина нашли в его номере девушку с Украины по имени Ирина, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром позвонил 911, решив, что та не сможет покинуть отель самостоятельно. Наряд прибыл за три часа до начала третьего матча серии.

В отчете полиции говорится, что Ирина ударила Чангстрома, но тот не стал выдвигать обвинений. Врач также сообщил, что не владеет информацией о каких-либо связях между девушкой и Ничушкиным. Хотя имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

Известно, что врач поднимался в гостиничный номер Ничушкина в сопровождении охраны. Американские СМИ предполагают, что Валерий вызвал его к себе в номер, чтобы тот оказал помощь девушке, которой стало плохо. Зачем была нужна охрана? Она в таких ситуациях действует по своим протоколам и не пускает в номер посторонних.

Фото: Amber Bracken/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Ничушкин

Кто такая Ирина

Девушку зовут Ирина Прудникова. Она сообщила полиции, что приехала из России, но родом с Украины. Она также добавила, что ей не следовало приезжать в США и что «какой-то плохой парень забрал ее паспорт». Она не состоит с Ничушкиным в семейных или родственных отношениях. Ирину задержали, а затем отпустили и доставили в больницу.

Лейтенант полицейского управления Денвера, находившийся с командой, сообщил, что сообщений о каких-либо криминальных действиях в полицию не поступало. А это значит, что уголовных расследований по факту произошедшего вести не будут.

Что будет дальше

Сам Ничушкин ситуацию пока никак не комментировал. С чем связан его отъезд в столь важный для «Колорадо» момент — доподлинно неизвестно. 28 апреля агент игрока заявил, что Валерий не имеет никакого отношения к инциденту в отеле, о котором пишут в СМИ.



Но точно известно, что сейчас Валерий не в команде, и неясно, когда он вернется. И вернется ли вообще. Возможно, Ничушкину нужно готовиться к возвращению в КХЛ, где он выступал за «Трактор» и ЦСКА. Такое предположение высказал бывший директор челябинской команды Андрей Баландин. Он считает инцидент в отеле провокацией.

«Недоброжелателей много. Я никогда о нем ничего плохого не слышал — хороший, добрый, вежливый, приветливый парень. Мы не знаем истинных мотивов этой девушки. Может, он с ней вообще не знаком. Главное — что он ее не избивал. Будем надеяться, что все успокоится и Валера будет играть там, где хочет. Может, он в КХЛ выступать хочет? Посмотрим, как дальше события будут складываться», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

28-летний россиянин провел 53 матча «Колорадо» в этом сезоне, забросив 17 шайб и отдав 30 результативных передач. В прошлом сезоне он был главным действующим лицом в чемпионской гонке «Колорадо»: девять шайб в 20 матчах плей-офф, которые сыграли важную роль в завоевании первого с 2001 года Кубка Стэнли.