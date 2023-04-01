Российский хоккеист отказался надевать майку в поддержку ЛГБТ в Канаде Форвард «Ванкувера» Кузьменко отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ на матче НХЛ

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко отказался надеть свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества на разминке перед матчем. Как сообщает Vancouver City News, его выбор поддержал главный тренер команды Рик Токкет.

Это его выбор, семья — я не буду вникать в это, потому что мы не знаем, что происходит по ту сторону. Я уважаю его решение, — заявил Токкет.

Кузьменко с 37 шайбами в 73 матчах является лучшим снайпером клуба этого сезона. В ночь на субботу «Ванкувер» примет «Калгари». По словам Токкета, остальные игроки примут участие в акции.

Ранее российские защитники Иван Проворов из «Филадельфии Флайерз» и Илья Любушкин из «Баффало Сейбрз», а также игроки «Флориды Пантерз» Эрик и Марк Стаалы и вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Джеймс Раймер отказались от свитеров с радужными логотипами. «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота» и «Чикаго», за которые также выступают российские хоккеисты, последовали их примеру. Клубы НХЛ опасаются, что их российские игроки, участвуя в подобных акциях, могут нарушить закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ, который был подписан в декабре 2022 года.

Ранее американский миллиардер Илон Маск выразил поддержку российскому хоккеисту «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову, отказавшемуся надеть игровой свитер с ЛГБТ-символикой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).