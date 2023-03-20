Овечкин забил 819-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтона», российский хоккеист Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Миннесоты Уайлд». Это шайба стала 819-й за карьеру спортсмена в НХЛ.

За счет дубля в матче с «Миннесотой Уайлд» Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 75 шайб. В настоящее время на счету легендарного западного центрального нападающего 894 точных попадания в ворота соперников.

Однако игра завершилась со счетом 5:3 не в пользу «Вашингтона». При этом победа «Миннесоты Уайлд» состоялась без участия 25-летнего хоккеиста Кирилла Капризова, которому Овечкин уступает по дополнительным показателям.

В 65 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 68 очков за результативность. Хоккеист забил 39 шайб и сделал 29 голевых передач. В настоящее время хоккеист занимает девятую строчку в снайперской гонке НХЛ.

Ранее гол и результативная передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в столице США, закончился победой хозяев поля после серии буллитов со счетом 5:4.