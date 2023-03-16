Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало» Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Овечкин

Гол и результативная передача российского хоккеиста Александра Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч, проходивший в столице США, закончился победой хозяев поля после серии буллитов со счетом 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0).

Овечкин забил свою 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах, сократив отставание до рекорда Уэйна Гретцки (894) до 77 шайб. Еще один гол забил другой российский хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

В январе Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, тем самым повторив рекорд Майка Гартнера. Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». Он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах.

15 февраля умер отец Овечкина — Михаил Овечкин. Ему был 71 год. В связи с этим Александр в срочном порядке покинул расположение команды в Вашингтоне и улетел в Москву. Сообщалось, что у отца Овечкина началось обострение расслаивающейся аневризмы. По данным журналистов, Михаил Овечкин был госпитализирован еще 10 января, в больнице у него нашли злокачественное образование.