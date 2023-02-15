Умер отец Александра Овечкина Умер отец хоккеиста Александра Овечкина

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Михаил Овечкин

На 72-м году жизни скончался отец хоккеиста Александра Овечкина, Михаил Овечкин. Об этом игрок «Вашингтон Кэпиталз» написал в своих социальных сетях.

Сегодня не стало моего отца... Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо, — написал нападающий «Вашингтона».

15 февраля сообщалось, что у отца российского Александра Овечкина началось обострение расслаивающей аневризмы. По данным журналистов, Михаил Овечкин был госпитализирован еще 10 января, в больнице у него нашли злокачественное образование.

Накануне Овечкин в срочном порядке покинул хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» и вылетел в Москву.

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах. По забитым голам 37-летний Овечкин идет на втором месте в истории НХЛ. До лидерства ему не хватает 82 гола. Первую строчку занимает легендарный Уэйн Гретцки.