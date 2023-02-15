У отца хоккеиста Овечкина нашли тяжелый недуг «112»: отца хоккеиста Овечкина госпитализировали с обострением расслаивающей аневризмы

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Александр Овечкин

У отца российского хоккеиста Александра Овечкина началось обострение расслаивающей аневризмы, сообщает Telegram-канал «112». По данным журналистов, Михаил Овечкин был госпитализирован еще 10 января, в больнице у него нашли злокачественное образование.

В связи с обострением тяжелого заболевания отца Овечкина перевели в профильную клинику. Сейчас за его жизнь борются медики.

Накануне Овечкин в срочном порядке покинул хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» и вылетел в Москву. Как сообщили в пресс-службе команды, его отъезд связан с семейными вопросами.

10 января стало известно, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Москве. Состояние фигуриста оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

Позже в СМИ появилась информация об ампутации фигуристу обеих стоп. Кроме того, 14 февраля СМИ заявили об ампутации Костомарову обеих кистей. Но мать олимпийского чемпиона Валентина Костомарова опровергла данную информацию и отказалась раскрывать детали лечения.

15 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что 46-летний спортсмен потерял способность самостоятельно дышать.