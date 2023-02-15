«112»: Костомаров потерял способность самостоятельно дышать

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей. Как сообщил Telegram-канал «112», 46-летний спортсмен потерял способность самостоятельно дышать.

До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за большого количества фиброза, — говорится в сообщении Telegram-канала.

14 февраля портал KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что спортсмену ампутировали обе кисти рук. Собеседник издания пояснил, что специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. По его словам, фигуристу становилось все «хуже и хуже». Однако мать Костомарова опровергла эту информацию. Она отметила, что пока семья фигуриста не будет давать никаких комментариев о состоянии Костомарова.

Telegram-канал «112» ранее писал, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если некроз будет угрожать его жизни. По данным канала, пальцы рук спортсмена почернели и неактивны. По данным «112», Костомаров пришел в себя после операции: на правой стопе удалили пятку и некоторые пальцы. Канал сообщает, что состояние спортсмена медики оценивают как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать его с аппарата ИВЛ.