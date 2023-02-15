Овечкин покинет США из-за болезни отца Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпитлз» Александр Овечкин в срочном порядке покинул команду и вылетел в Москву. Как сообщили в пресс-службе клуба, его отъезд связан с семейными вопросами.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан объявил, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин будет отсутствовать в команде из-за здоровья близкого человека и семейных дел, — говорится в официальном сообщении.

По информации РИА Новости, у Овечкина серьезно заболел отец.

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах. По забитым голам 37-летний Овечкин идет на втором месте в истории НХЛ. До лидерство ему не хватает 82 гола. Первую строчку занимает легендарный Уэйн Гретцки.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал автором нового рекорда по гостевым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, сделав дубль на выезде против «Ванкувер Кэнакс». Столичный коллектив обыграл соперников со счетом 5:1. Предыдущий рекорд по гостевым шайбам принадлежал Уэйну Гретцки (402).

Александр Овечкин начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет. На драфте 2004 года выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провёл 17 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В январе 2008 года подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на $124 млн, став первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн. В сборной России дебютировал в 17 лет, став на тот момент самым молодым игроком в её истории. Участвовал в тринадцати чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), также выступал на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).