Овечкин обновил рекорд «регулярки» НХЛ по гостевым шайбам

Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором нового рекорда по гостевым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, сделав дубль на выезде против «Ванкувер Кэнакс». Столичный коллектив обыграл соперников со счетом 5:1. Предыдущий рекорд по гостевым шайбам принадлежал Уэйну Гретцки (402).

Форвард из России забросил две шайбы на 6-й 12-й минутах. Также за «Вашингтон» отличились Джон Карлсон, Энтони Манта и Мартин Фегервары. Ответную шайбу забросил Нильс Хегландер.

На счету Овечкина теперь 403 гола в гостевых встречах. Форвард на одну шайбу опережает Гретцки. Канадец при этом все еще является рекордсменам по голам в НХЛ. Он за свою карьеру забросил 894 шайбы. Его ближайшим преследователем является Горди Хоу (801 гол). Фамилия Овечкина на табло стадионов НХЛ пока загоралась 793 раза.

После победы над Ванкувером «Кэпиталз» набрал 23 очка в 24 встречах. Вашингтон занимает шестое место в турнирной таблице столичного дивизиона.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский заявил, что Овечкин уже в этом сезоне по числу заброшенных шайб побьет рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадского хоккеиста Хоу.