Вице-президент КХЛ: Овечкин побьет рекорд Горди Хоу в этом сезоне Вице-президент КХЛ Каменский заявил, что Овечкин уже в этом сезоне побьет рекорд Горди Хоу

Фото: Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже в этом сезоне по числу заброшенных шайб побьет рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли, знаменитого канадского хоккеиста Горди Хоу, уверен вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как только сезон начался и Александр не мог отметиться результативными бросками, пошли разговоры, что у него кризис. Отстаньте от Овечкина, он побьет рекорд Горди Хоу в этом сезоне, я уверен. Просто нужно меньше на этом заострять внимания и наслаждаться его игрой, — считает вице-президент КХЛ.

Ночью во вторник, 18 октября, Овечкин забросил две шайбы и оформил два ассиста в матче против «Ванкувера» (6:4). Россиянина признали первой звездой, а сам он продолжает погоню за «вечным» рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Прямо сейчас Овечкин занимает третье место среди лучших снайперов за всю историю НХЛ. В его копилке 782 шайбы. Больше только у легендарного Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801). В нынешнем сезоне НХЛ 37-летний Овечкин заработал пять очков (2 + 3) в четырех встречах.

В январе 2008 года подписал 13-летний контракт на $124 млн, став первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн. В составе Washington Capitals стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Ранее болельщики в США выразили свое недовольство участием Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» в Москве. Американцы призвали запретить спортсмену въезд в страну и ввести против него санкции.