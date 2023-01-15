Овечкин повторил рекорд по числу сезонов НХЛ с 30 голами Овечкин повторил рекорд Гартнера по числу сезонов в НХЛ с 30 и более голами

Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Александр Овечкин

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, тем самым повторив рекорд Майка Гартнера.

Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». После этого он также стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах. Рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (492 шайб). После него следуют Горди Хоу (449), Яромир Ягр (411) и Майк Гартнер (401).

Кроме того, Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 84 голов. Россиянин в настоящее время идет на втором месте, с показателем 810 забитых шайб.

Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал автором нового рекорда по гостевым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, сделав дубль на выезде против «Ванкувер Кэнакс». Столичный коллектив обыграл соперников со счетом 5:1. Предыдущий рекорд по гостевым шайбам принадлежал Уэйну Гретцки (402).