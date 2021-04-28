Вырвали победу: как омский «Авангард» побил ЦСКА за Кубок Гагарина

Впервые в своей истории «Авангард» добыл желанный трофей для себя и болельщиков. При этом команда из Омска дважды боролась за титул в финале — в 2012 году против «Динамо» (3:4) и 2019-м против «армейцев» (0:4).

Напряжение было буквально разлито на трибунах и на льду на протяжении всего матча. Хоккеистов бил мандраж от осознания личной ответственности перед командой и болельщиками. Омичи словно вырвали победу, выстояв под натиском «армейцев». Теперь «Авангард» — новый чемпион КХЛ! 17 лет Омск ждал золота и наконец дождался. Омичи ликуют. Они это заслужили, ведь сильнейшая команда ЦСКА повержена.

hawk.ru hawk.ru hawk.ru hawk.ru hawk.ru hawk.ru hawk.ru hawk.ru hawk.ru hawk.ru