Радулов вернулся из НХЛ в Россию и подписал контракт с «Ак Барсом» Контракт хоккеиста с казанским клубом рассчитан на два года

Александр Радулов / Фото Matthew Pearce/Icon Sportswire/Global Look Press

Хоккеист Александр Радулов покинул НХЛ и вернулся в Россию. 35-летний форвард подписал контракт с казанским «АК Барсом» сроком на два года, сообщил «Р-Спорту» агент игрока Юрий Николаев.

Меня спрашивали: будет ли возвращение Радулова в НХЛ, но как я могу сейчас ответить на этот вопрос? Сейчас два года в «Ак Барсе», — сказал представитель игрока.

По информации «Бизнес Online», зарплата Радулова в «АК Барсе» составит 80 млн рублей в первый год контракта, 90 млн — во второй.

В этом сезоне Радулов выступал за «Даллас», забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач. Перед НХЛ россиянин выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА.

19 мая сообщалось, что Александр Овечкин вернулся в Россию к своей семье.