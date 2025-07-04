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04 июля 2025 в 09:07

В России могут ограничить выгодные скидки на маркетплейсах

РБК: продавцы в России потребовали ограничить скидки на маркетплейсах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупнейшие интернет-площадки и торговые сети обратились к властям с просьбой законодательно ограничить объем средств для инвестиций маркетплейсов в скидки, сообщает РБК со ссылкой на адресованное замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину, премьеру Михаилу Мишустину, спикеру ГД Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко письмо. Участники рынка требуют ограничить годовой объем инвестиций в скидки 10% от оборота за предыдущий год.

Авторы послания считают, что действующее законодательство позволяет маркетплейсам доминировать благодаря избыточным скидкам. Это ведет к вытеснению мелких игроков и монополизации рынка.

Объем скидок — это не просто маркетинговый инструмент, а способ финансового доминирования на рынке. Предложение ограничить такие расходы до 10% от оборота направлено на достижение баланса: скидки должны оставаться способом стимулировать спрос, а не средством монополизации рынка, — отметил представитель онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Ранее сообщалось, что компания Wildberries & Russ внимательно изучит предостережение, выданное Федеральной антимонопольной службой России. Поводом для проверки стали изменения в оферте маркетплейса, связанные с обязательным открытием счета в Вайлдберриз Банке.

маркетплейсы
скидки
торговля
онлайн-продажи
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