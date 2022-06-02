Бывший тренер сборной России оценил вероятность возвращения Овечкина в КХЛ Бывший тренер сборной России Плющев заявил, что Овечкин вряд ли вернётся в КХЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вряд ли планирует возвращаться в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению специалиста, нападающий хорошо себя чувствует в США.

В НХЛ наших хоккеистов особенно никто не гоняет, потому что все они занимают позиции, которые для клубов важны. Плюс прошла информация, что НХЛ от драфта российских игроков не отказывается. В Америке у Александра тоже есть свои болельщики, плюс он связан контрактными обязательствами, — заявил специалист.

Плющев добавил, что не знает о каких-либо проблемах Овечкина в НХЛ. По мнению тренера, нападающий, в случае необходимости, вернётся в Россию в любой момент.

31 мая стало известно о возвращении в КХЛ Александра Радулова. Нападающий перешёл в «Ак Барс» из клуба НХЛ «Даллас Старс».