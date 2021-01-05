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Тренер молодёжной сборной РФ по хоккею продолжит работать с командой

15:34, 08 января 2021
Игорь Ларионов Игорь Ларионов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов не намерен уходить с поста после неудачного выступления команды на чемпионате мира.

О том, что Ларионов продолжит работать со спортсменами, сообщила пресс-служба Федерации хоккея РФ.

Российские хоккеисты из молодёжной сборной заняли на МЧМ, который проходил в конце 2020-го — начале 2021 года в канадском Эдмонтоне, четвёртое место, уступив канадцам в полуфинале со счётом 5:0 и проиграв в матче за третье место сборной Финляндии (1:4).

Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022, — отметил специалист.

Ларионов занял пост главного тренера российской молодёжной сборной по хоккею летом 2020 года, его контракт с командой истекает в 2022 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Ларионов подвёл итоги прошедшего в Канаде молодёжного чемпионата мира по хоккею. Он подчеркнул, что жизнь продолжается, несмотря на то что добиться поставленных целей не удалось. Тогда он говорил, «конечно, мы разочарованы, но так устроен спорт».

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