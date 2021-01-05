Игорь Ларионов подвёл итоги МЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/1b2c2a78-50fb-11eb-8ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Russiahockey

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов в разговоре с журналистами подвёл итоги прошедшего на территории Канады молодёжного чемпионата мира. Национальная команда под руководством знаменитого Профессора, возглавившего коллектив прошедшим летом, заняла на первенстве четвёртое место.

Российская сборная в полуфинале проиграла хозяевам мирового первенства со счётом 0:5. В матче за третье место команда уступила финнам 1:4.

Как сказал Ларионов, поражения в финальной стадии соревнований делают коллектив сильнее. По его словам, два проигранных матча подряд закончились разгромами, потому что «шайба не шла в ворота».

Жизнь продолжается. К сожалению, не получилось сделать то, что хотели, но в любом случае это опыт, новая мотивация, надо двигаться дальше. Конечно, мы разочарованы, но так устроен спорт, — цитирует тренера «Р-Спорт».

Как ранее писал NEWS.ru, сборная США взяла золото на молодёжном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. В финальном матче американцам удалось обыграть сборную Канады со счётом 2:0.