Сборная США обыграла Канаду в финале молодёжного ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/d81d0e8a-4fdf-11eb-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная США взяла золото на молодёжном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. В финальном матче американцам удалось обыграть сборную Канады со счётом 2:0.

Во время матча в первом периоде шайбу забил Алекс Тюркотт, во втором периоде — Тревор Зеграс. Всего американцы нанесли 34 удара по воротам соперников, канадцы отличились 21 броском и так и не реализовали ни одного момента.

Это пятая победа США на молодёжном чемпионате мира по хоккею, в прошлый раз американцы брали золото в 2017 году.

Третье место на турнире досталось Финляндии после того, как финская сорная обыграла Россию в матче за третье место со счётом 4:1.

Матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года проходили в канадском городе Эдмонтон при пустых трибунах из-за введённых в стране мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин раскритиковал игру российских хоккеистов в матче против финнов за третье место в рамках турнира. По его словам, российские спортсмены играли аморфно и физически не были готовы к решающим играм в рамках МЧМ.