Зимний регистрационный период в российской премьер-лиге (РПЛ), или трансферное окно (чаще всего, этот временной отрезок ограничивается одним месяцем) позволяет клубам заключать контракты с новыми игроками, а футболистам, соответственно, находить себе новые варианты продолжения карьеры. NEWS.ru рассказывает, какие клубы РПЛ провели зимнюю паузу в чемпионате с максимальной пользой в плане кадрового укрепления своих рядов, какие входят в весну со значительными прорехами в составе, а кому удалось соблюсти нейтральный баланс.

Кто в плюсе

«РУБИН» Казань

Казанцы стали безоговорочными лидерами по количеству и качеству проведённых зимой трансферных сделок. Правда, по «массовости» переходов с ними может конкурировать «Тамбов», однако в случае с дебютантом премьер-лиги уровень задействованных в трансферах футболистов в подавляющем большинстве случаев на порядок ниже, чем в «Рубине». Одно подписание молодого нападающего Ивана Игнатьева — воспитанника уже знаменитой краснодарской академии — чего стоит! Если точнее, то семи миллионов евро. А ещё в распоряжение нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого поступили швейцарский хавбек Дарко Йевтич (куплен у польского «Леха» за 600 тысяч евро), полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев (сумма сделки — 300 тысяч евро), ещё один молодой и талантливый игрок средней линии Денис Макаров из нижнекамского «Нефтехимика».

Кроме того, укрепили ряды «Рубина» защитник Илья Самошников, расторгнувший контракт с московским «Торпедо», датский хавбек Оливер Абильдгор из клуба «Ольборг» и — внимание, барабанная дробь! — «тот самый» Дмитрий Тарасов, который под футболкой носит майки с изображением «вежливых людей», не стесняется «дать леща» своей второй половинке и пририсовывает надпись «коронавирус» на фото, где ему делает причёску парикмахер с азиатской внешностью.

Дмитрий Тарасов ФК «Рубин» Казань/vk.com

Правда, в ближайшее время горе-футболист Тарасов своей новой команде не поможет. На одной из последних тренировок он получил перелом малой берцовой кости и выбыл на два-три месяца. То есть фактически до конца нынешнего сезона.

Из покинувших казанский клуб игроков по-настоящему серьёзной потерей можно назвать лишь возвращение центрального защитника Егора Сорокина в «Краснодар» после окончания срока аренды. Все остальные — защитник Виталий Денисов, нападающий Видар Кьяртанссон, атакующие полузащитники Бека Микелтадзе и Николай Кипиани — достаточно редко появлялись на поле в официальных матчах, чтобы считаться игроками основного состава.

«ДИНАМО» Москва

У «бело-голубых» количественный баланс прибывших—убывших, на первый взгляд, выглядит отрицательным. Но ни один из ушедших из команды игроков группы атаки (Рамиль Шейдаев, Вячеслав Грулёв, Мигел Кардозу, Николай Обольский) не зарекомендовал себя сверхполезным для «Динамо» персонажем, тем более что трое последних отправились в аренду в разные клубы, а значит, летом могут вернуться в стан «бело-голубых».

Зато взамен москвичи получили много забивавшего в чемпионате Чехии за «Младу Болеслав» Николая Комличенко (переход уже успевшего дебютировать в составе российской сборной форварда обошёлся «Динамо» в 3,5 млн евро) и собственного воспитанника Дмитрия Скопинцева, поигравшего за «Ростов» и «Краснодар» и способного закрыть всегда дефицитные позиции левого защитника или вингера (сумма сделки — 4,3 млн евро).

Николай Комличенко fcdynamo.ru

Так что можно констатировать, что динамовцы этой зимой реально укрепляют проблемные позиции в составе не количеством, как это было прошлым летом, а качеством точечных попаданий.

«АРСЕНАЛ» Тула

«Оружейники» отметились одним громким трансфером, подписав контракт с бывшим голкипером сборной России Юрием Лодыгиным, от услуг которого окончательно отказались в петербургском «Зените». Потому и достался Лодыгин тулякам абсолютно бесплатно, как принято говорить в подобных случаях, в статусе свободного агента.

В остальном «Арсенал» действовал на рынке рабочей силы без оглушительных «пушечных залпов». Пара игроков глубокого резерва (защитник Александр Довбня, румынский форвард Александру Тудорие) отправились в аренду, а взамен приглашены из солигорского «Шахтёра» полузащитники Юрий Ковалёв и Валерий Громыко, имеющие белорусское гражданство, но, как известно, не считающиеся легионерами в РПЛ, что становится для обоих хорошим бонусом с точки зрения попадания в основной состав «канониров».

Кто в минусе

«КРАСНОДАР»

«Быки», пожалуй, понесли нынешней зимой самые внушительные кадровые потери среди всех пяти топ-клубов премьер-лиги. Как уже сказано выше, Иван Игнатьев отправился в «Рубин», а Дмитрий Скопинцев — в «Динамо». Кроме того, чёрно-зелёные отдали в аренду в клуб американской MLS (Major League Soccer) «Колорадо» центрального полузащитника Юнеса Намли, покупка которого минувшим летом оказалась очевидным просчётом селекционной службы клуба.

Юнес Намли fckrasnodar.ru

Пополнил же ряды «быков» только вернувшийся из аренды в «Рубине» защитник Егор Сорокин. Очевидно, что «Краснодару», претендующему на попадание в тройку призёров (читай — в следующий розыгрыш Лиги чемпионов), необходимо укрепить пару позиций, в частности, флангового атакующего игрока (лучше, конечно, левого) и полузащитника, способного выполнять разные функции в центральной зоне.

Впрочем, если в ближайшее время в строй вернётся француз Реми Кабелля, получивший тяжёлую травму колена в сентябре минувшего года, то одной кадровой проблемой у «быков» станет меньше.

ЦСКА

У «армейцев» список зимних «дембелей» тоже достаточно внушителен, хотя в нём и нет игроков, имевших твёрдое место в основном составе. Арендованных прошлым летом бразильца Лукаса Сантоса и хорвата Звонимира Шарлию вернули клубам, владеющим правами на этих игроков («Васку да Гама» и «Славен-Белупо» соответственно). Японского форварда Такуму Нисимуру наоборот отдали в аренду в португальский «Портимоненсе», а с Дмитрием Ефремовым не стали продлевать контракт, и универсальный хавбек отправился свободным агентом в екатеринбургский «Урал».

Никита Котин pfc-cska.com

Попали под «зимний призыв» белорусский нападающий Илья Шкурин, перешедший из брестского «Динамо», и 17-летний защитник Никита Котин из самарских «Крыльев Советов». Хотя оба пришли как раз на проблемные позиции форварда и игрока центра обороны, все вопросы по укомплектованности состава «красно-синих» после этих трансферов вовсе не решены. В атаке у ЦСКА пока не видно альтернативы Фёдору Чалову, и сможет ли Шкурин стать качественным напарником/сменщиком нападающему российской «молодёжки», большой вопрос. Да и глупо рассчитывать на 17-летнего юнца как на готового центрального защитника для стартового состава, тем более что «армейцы» и так активно используют на этой позиции Максима Карпова — ровесника Котина.

Если резюмировать, наставнику «красно-синих» Виктору Гончаренко по ходу весенней части сезона снова придётся активно манипулировать своими «оловянными солдатиками», чтобы закрыть то и дело возникающие бреши на разных позициях в тактической схеме.

«ЗЕНИТ» Санкт-Петербург

Главный минус действующего чемпиона страны нынешней зимой, безусловно, имиджево—репутационный. И связан он с не самой приятной историей с принудительной отправкой Александра Кокорина в аренду в «Сочи». По сути боссы «Зенита», наверное, правы: в отлично укомплектованной команде, где есть связка исправно забивающих форвардов Артём Дзюба — Сердар Азмун, только-только набирающему форму после «отсидки» Кокорину было бы сложно пробиться в состав и получать достаточно игровой практики. И эта проблема как раз могла быть решена посредством полугодичной командировки Александра в клуб с Черноморского побережья, ведущий борьбу за выживание в РПЛ и остро нуждающийся в качественных нападающих.

Александр Кокорин fc-zenit.ru

Но уж очень неприглядно была обставлена эта история. Кокорин хотел продления контракта с «Зенитом» до отъезда в аренду, потому и устроил демарш, обернувшийся временной «ссылкой» в молодёжную команду «сине-бело-голубых». В итоге форварда всё-таки отправили на курорт, а соглашение с питерским клубом так и не было продлено.

В последний день трансферного окна Кокорин был благополучно заявлен за «Сочи», но осадочек от этого инцидента, как говорится, всё равно остался. Клуб в данной ситуации повёл себя несолидно — уж точно не так, как подобает одному из грандов РПЛ, мечтающему получить аналогичный статус и на континентальном уровне.

Кто «в нуле»

«СПАРТАК» Москва

«Красно-белые» зимой распрощались с двумя атакующими полузащитниками, один из которых — Джано Ананидзе — давно стоял «на выход», так и не найдя себя в составе московского клуба. С Солтмурадом Бакаевым история получилась куда более запутанная, вызывавшая многочисленные вопросы к руководству клуба, главный из которых звучит так: по какой причине была разбита связка двух братьев Бакаевых, притом, что старший — Зелимхан — уже фактически стал одним из лидеров «Спартака», а младшему даже толком не дали шанса себя проявить?

Тем не менее, эта потеря компенсировалась приобретением у самарских «Крыльев Советов» (пока в аренду до конца сезона, а затем — с подписанием полноценного контракта, цена вопроса — 4,5 млн евро) габаритного нападающего Александра Соболева. Тот наделал шума на старте сезона РПЛ, забив десять мячей в 12 матчах, однако затем надолго «замолчал». Сумеет ли наставник «красно-белых» Доменико Тедеско снова пробудить дар футбольной «речи» у 22-летнего бомбардира? Посмотрим во второй части сезона.

«РОСТОВ» Ростов-на-Дону

У команды Валерия Карпина равновесие между чашами весов с пришедшими и ушедшими игроками ещё более динамическое. На берегах Дона распустили всю исландскую диаспору, в которую входили защитник Рагнар Сигурдссон, форварды Бьорн Сигурдарсон и вернувшийся из аренды в «Рубине» Видар Кьяртанссон), а также отпустили в «Урал» защитника Мачея Вилюша. Стоит отметить, что ни один из перечисленных на ключевых ролях в «Ростове» не был.

Дмитрий Чистяков fc-rostov.ru

Зато приобретения у дончан значимые и точечные, как у московского «Динамо». Центр обороны призван укрепить Максим Осипенко, причём переходит он в стан «жёлто-синих» из «Тамбова», откуда полгода назад в «Ростов» уже перебрался его коллега по амплуа Дмитрий Чистяков. Тот трансфер оказался попаданием в яблочко: Чистяков стал играть за «Ростов» на постоянной основе, обратил на себя внимание тренерского штаба российской сборной во главе со Станиславом Черчесовым и, по слухам, стал причиной интереса со стороны скаутов «Зенита».

Но пока в составе ростовской команды вероятно образование экс-тамбовского дуэта центральных защитников Чистяков — Осипенко, в чем можно было убедиться по матчам недавнего межсезонного турнира в Катаре.

А второе крутое усиление «Ростова» — Павел Мамаев. В отличие от Кокорина, другого экс-узника «Бутырки» не стали никуда сплавлять в аренду, чему, наверное, и сам Мамаев в немалой степени поспособствовал, продуктивно поработав на зимних сборах. И теперь Павел готов стать полноценной боевой единицей дончан, позволив Карпину тактически разнообразить игру команды.

«ЛОКОМОТИВ» Москва

«Железнодорожники» были близки к тому, чтобы установить абсолютный рекорд трансферных окон, не совершив ни одной сделки по покупке-продаже игроков. Однако неожиданный переход Фёдора Смолова на правах аренды в испанскую «Сельту» (об этом NEWS.ru подробно писал) нарушил обманчивую тишину вокруг «Локомотива».

Юрий Сёмин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но нельзя сказать, что уход Смолова что-то кардинально изменил в сегодняшнем бытии «красно-зелёных». Надобность в квалифицированном нападающем у команды Юрия Сёмина ощущалась и при Фёдоре, поскольку ни он, ни португалец Эдер с ролью ярко выраженного ударного форварда не справлялись.

Поиски такого персонажа селекционный отдел «Локо» продолжал вплоть до закрытия трансферного окна, но все усилия оказались тщетными. Поэтому «железнодорожникам» так и придётся до конца нынешнего сезона обходиться исключительно силами тех «машинистов» и «проводников», которые этот сезон и начинали.