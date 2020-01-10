Юрий Лодыгин Юрий Лодыгин Фото: gaziantepfk.org

Турецкий футбольный клуб «Газиантеп» объявил о расставании с голкипером Юрием Лодыгиным.

Стороны расторгли действующий контракт по взаимному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Мы хотели бы поблагодарить Юрия Лодыгина за его вклад в наш клуб, пожелать ему успеха на следующих этапах его карьеры, - гласит заявление.

В чемпионате Турции Лодыгин провёл всего два матча.

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