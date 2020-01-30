https://static.news.ru/photo/216f05c0-4357-11ea-99aa-fa163e074e61_660.jpg Алесандр Соболев Фото: kc-camapa.ru

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) официально объявил о переходе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Форвард перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока.

22-летний футболист присоединился к московской команде в Катаре и будет выступать под 77 номером.

В первой части чемпионата РПЛ 22-летний форвард в 18 матчах за «Крылья Советов» забил 10 мячей (два — с пенальти) и ещё дважды не реализовал 11-метровые.

Ранее Соболев выступал за томскую «Томь» и красноярский «Енисей», а в самарской команде провёл также первую часть сезона-2018/19.

«Крылья Советов» после 19 туров нынешнего чемпионата занимают предпоследнее, 15-е место в таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. «Спартак» находится на десятом месте, имея 22 набранных очка.

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