Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой.
Кокорин заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год. Руководство клуба предложило футболисту соглашение на 2,5 года и зарплату €2,5 млн,
Для сравнения: зарплата капитана сборной России Артёма Дзюбы в «Зените» составляет €3,5 млн.
О достижении договорённостей между «Зенитом» и Кокориным пока неизвестно.
Ранее владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Кокорин согласился на переход в команду, писал NEWS.ru.
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