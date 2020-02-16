https://static.news.ru/photo/2dc1fefe-50a9-11ea-8722-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: kokorink9/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой.

Кокорин заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год. Руководство клуба предложило футболисту соглашение на 2,5 года и зарплату €2,5 млн, сообщает «Бизнес Online».

Для сравнения: зарплата капитана сборной России Артёма Дзюбы в «Зените» составляет €3,5 млн.

О достижении договорённостей между «Зенитом» и Кокориным пока неизвестно.

Ранее владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Кокорин согласился на переход в команду, писал NEWS.ru.