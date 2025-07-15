Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 11:39

Появилось видео падения моста с верующими в российской деревне

Падение моста с верующими в Дунилово Вологодской области попало на видео

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Падение моста с верующими во время совершения крестного хода попало на видео, информирует Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 12 июля в районе деревни Дунилово Вологодской области. На мосту находилось около 25 человек, отмечает источник.

Верующие шли под звон колоколов по 50-метровой конструкции, как вдруг она начала разрушаться. На видео видно, как люди шествуют от местной церкви длинной цепочкой. Когда мост упал, на помощь участникам крестного хода поспешили другие местные жители.

В результате ЧП пострадали восемь человек, включая одну ученицу восьмого класса. Канал отмечает, что у них зафиксировали переломы, вывихи, ссадины и ушибы. Сам мост уже начали восстанавливать.

Ранее в селе Куроедово Ульяновской области частично обрушился автомобильный мост после сильного ливня. Глава региона Алексей Русских заявил, что в других населенных пунктах Николаевского района также были зафиксированы подтопления.

В Нижегородской области пожарная машина сломала мост, который соединяет деревню Борисово и город Бор. По данным источника, после этого транспортное средство перевернулось и упало в кювет.

Вологодская область
мосты
разрушения
верующие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России
Россиянам дали совет, что делать при попытке вербовки СБУ
Названы продукты для продления жизни
«Пищать на весь мир»: раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками по жителям РФ
Минобороны России раскрыло нанесенный ВСУ за сутки урон
Молния ударила по Останкинской телебашне и попала на видео
Политсоветник назвал адресата речи Трампа о 50 днях на сделку
Американист оценил последствия пошлин Трампа против России
Магнитные бури сегодня, 15 июля: что завтра, перепады настроения, слабость
Свыше сотни беспилотников ВСУ перехватили над Россией
Названы две причины закрытия угольных предприятий в России
В Минобороны раскрыли успехи ВС России в ДНР
Суд отдал бренд «Пираты Карибского моря» российскому производителю рома
Умер осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный
Euroclear увидел экспроприацию в замысле насчет активов России
Мэр одного города предложила свой вариант вместо строительства военных баз
В Вильнюсе отказались признавать россиян и белорусов победителями на забеге
Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров
Военэксперт объяснил, откуда ВСУ запустили десяток дронов по Воронежу
Рубль резко полетел вниз? Каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери
Россия

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.