Появилось видео падения моста с верующими в российской деревне Падение моста с верующими в Дунилово Вологодской области попало на видео

Падение моста с верующими во время совершения крестного хода попало на видео, информирует Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 12 июля в районе деревни Дунилово Вологодской области. На мосту находилось около 25 человек, отмечает источник.

Верующие шли под звон колоколов по 50-метровой конструкции, как вдруг она начала разрушаться. На видео видно, как люди шествуют от местной церкви длинной цепочкой. Когда мост упал, на помощь участникам крестного хода поспешили другие местные жители.

В результате ЧП пострадали восемь человек, включая одну ученицу восьмого класса. Канал отмечает, что у них зафиксировали переломы, вывихи, ссадины и ушибы. Сам мост уже начали восстанавливать.

Ранее в селе Куроедово Ульяновской области частично обрушился автомобильный мост после сильного ливня. Глава региона Алексей Русских заявил, что в других населенных пунктах Николаевского района также были зафиксированы подтопления.

В Нижегородской области пожарная машина сломала мост, который соединяет деревню Борисово и город Бор. По данным источника, после этого транспортное средство перевернулось и упало в кювет.