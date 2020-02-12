Фото: tarasov23/instagram.com

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на шутку футболиста Дмитрия Тарасова, который выложил фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус».

Прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров,...