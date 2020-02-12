Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) считает, что футболист Дмитрий Тарасов выложил в Instagram расистское фото.
Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, —
приводитслова пресс-службы FARE РИА Новости.
В организации отметили, что РФС может принименить к игроку соответствующие санкции.
Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на шутку футболиста Дмитрия Тарасова, который выложил фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус», писал NEWS.ru.
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