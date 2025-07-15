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15 июля 2025 в 11:10

В США указали на глупость Зеленского из-за сложностей ВСУ на поле боя

Профессор Миршаймер: Зеленский не признает сложности ВСУ на поле боя

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не признает трудности украинской армии на поле боя, заявил в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, украинский лидер надеется на чудо, как делали американцы в Афганистане.

Я думаю, что всякий раз, когда лидер страны ввязывается в конфликт и война заходит в тупик, он редко признает свое поражение, — сказал эксперт.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что появились тревожные данные о подготовке к срочному переезду президента Украины из Киева. По его словам, существует масштабный план эвакуации главы страны и всего правительства. Со ссылкой на украинский источник Меркурис уточнил, что в украинской столице активно готовятся к переносу органов власти на запад государства, подальше от Киева.

До этого телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи обвинил президента Украины в недобросовестном поведении. По его мнению, политик действует не в интересах собственного народа.

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