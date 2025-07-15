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15 июля 2025 в 17:22

Бразилия ответила на американские пошлины в 50%

Президент Бразилии ввел механизм приостановки концессий США из-за пошлин в 50%

Луис Инасиу Лула да Силва Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

В Бразилии заработал механизм, дающий возможность приостанавливать концессии американским предпринимателям в случае ввода США пошлин на бразильские товары в размере 50% с 1 августа. Соответствующий указ издал президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. На своей странице в соцсети Х он отметил, что распоряжение призвано пояснить механизм вступления в силу закона об экономической взаимности, принятого властями в апреле.

Глава государства уточнил, что в соответствии с указом закон действует, если иностранное государство намерено вмешаться «в законный и суверенный выбор Бразилии» с помощью торговых, финансовых или инвестиционных мер. Также будет создан особый комитет для выработки ответных мер на американские тарифы.

В качестве первой задачи комитет выслушает предпринимателей, чтобы определить последствия объявления президентом США тарифов в размере 50% на все товары, импортируемые из Бразилии, — написал да Силва.

Ранее он раскритиковал американского лидера Дональда Трампа. Отмечалось, что да Силва сравнил главу Белого дома с императором из-за попытки ввести новые пошлины против стран БРИКС, в частности Бразилии.

До этого Трамп объявил о введении 10% пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Администрация США начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.

Бразилия
США
пошлины
Луис Инасиу Лула да Силва
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