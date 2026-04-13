В России начали испытания нового ЗРК «Калашников» начал испытания ЗРК «Крона» для борьбы с беспилотниками

Концерн «Калашников» начал испытания зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Крона» собственного производства, сообщает ТАСС. Основанная цель нового комплекса — борьба с беспилотниками.

Концерн «Калашников» приступил к предварительным испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона» собственного производства, — сказано в сообщении.

Предварительные испытания зенитного ракетного комплекса ближнего действия тактического звена противовоздушной обороны «Крона» проходят в условиях, максимально приближенных к реальным задачам, для выполнения которых он предназначен. В испытаниях участвуют сотрудники силовых структур, которые проверяют работу комплекса по его основным функциям.

Ранее российская компания-разработчик сообщила, что детекторы «Тень-V4» способны выявлять беспилотники «Марсианин» с искусственным интеллектом. В аппаратуре реализован сценарий обнаружения дронов, использующих цифровые каналы Wi-Fi в нестандартных диапазонах частот.