В России нашли противодействие украинским БПЛА «Марсианин»

Российские детекторы дронов «Тень» способны выявить БПЛА «Марсианин» с ИИ, сообщили ТАСС в компании-разработчике. В них полностью реализован сценарий выявления беспилотников, летающих на цифровых каналах Wi-Fi.

«Марсианин» имеет цифровой Wi-Fi, подобный передатчик с MIMO 2х2 работающий в нестандартных диапазонах 2 000 — 2 300 ГГц либо 3 300 — 3 800 ГГц. Все эти данные говорят о том, что российский детектор дронов «Тень-V4» технологически готов к детекции данного типа БПЛА, — сказано в сообщении.

До этого глава Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов уточнил, что дрон «Марсианин» отличается практически бесшумной работой из-за конструкции своих лопастей. При этом, по словам историка, беспилотник способен фокусироваться на приоритетной цели благодаря искусственному интеллекту.