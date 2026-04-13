13 апреля 2026 в 11:04

Задержание манипулировавших фондовым рынком мошенников сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Опубликованы кадры задержания организаторов Telegram-каналов, использовавшихся для манипуляций фондовым рынком. Злоумышленники воздействовали на стоимость ценных бумаг для совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене.

Согласно сведениям ФСБ, на счету мошенников оказалось более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. В период с 2023-го по 2024 год они размещали в своих Telegram-каналах призывы покупать или продавать определенные активы, что приводило к изменениям стоимости ценных бумаг на бирже.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в череде мошенничеств. У курьера аферистов обнаружили 6 млн рублей наличными, которые были изъяты.

До этого в Санкт-Петербурге остановили деятельность группы мошенников, которые выдавали себя за специалистов по ремонту техники. Ущерб от их действий достиг примерно 12 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемые искали клиентов через объявления на интернет-площадках, распространяли листовки и создавали сайты, которые копировали ресурсы известных сервисных компаний.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
