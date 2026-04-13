13 апреля 2026 в 11:15

Иран подтвердил, что Ормузский пролив закрыт для судов США и Израиля

Запрет на транзит через Ормузский пролив для судов, связанных с Соединенными Штатами и Израилем, продолжает действовать, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари. Он подчеркнул, что суда противника не имеют и не будут иметь права на прохождение через эту стратегически важную водную артерию, передает иранская гостелерадиокомпания.

Вражеские суда не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, а другие суда при соблюдении правил Вооруженных сил Исламской Республики Иран по-прежнему будут иметь разрешение на проход через пролив, — сказал Зольфагари.

Ранее The New York Times писала, что морская блокада Ормузского пролива со стороны США может быть квалифицирована как акт войны. В материале говорилось, что последствия опрометчивого решения отразятся на других странах, чья экономика зависит от пролива.

До этого сообщалось, что два эсминца ВМС США находились в минутах от полного уничтожения при попытке пройти Ормузский пролив в минувшую субботу, 11 апреля. По информации источника, американские корабли были вынуждены экстренно отступить после того, как на них нацелили ракеты и подняли в воздух ударные беспилотники.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО России раскрыли, сколько раз Украина нарушила пасхальное перемирие
Психиатр объяснил, зачем Трамп опубликовал картинку в образе святого
Стало известно, пришла ли Лерчек на оглашение приговора бывшему мужу
Подросток поджигал объекты на железной дороге
Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области
Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

