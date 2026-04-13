Иран подтвердил, что Ормузский пролив закрыт для судов США и Израиля

Запрет на транзит через Ормузский пролив для судов, связанных с Соединенными Штатами и Израилем, продолжает действовать, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари. Он подчеркнул, что суда противника не имеют и не будут иметь права на прохождение через эту стратегически важную водную артерию, передает иранская гостелерадиокомпания.

Вражеские суда не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, а другие суда при соблюдении правил Вооруженных сил Исламской Республики Иран по-прежнему будут иметь разрешение на проход через пролив, — сказал Зольфагари.

Ранее The New York Times писала, что морская блокада Ормузского пролива со стороны США может быть квалифицирована как акт войны. В материале говорилось, что последствия опрометчивого решения отразятся на других странах, чья экономика зависит от пролива.

До этого сообщалось, что два эсминца ВМС США находились в минутах от полного уничтожения при попытке пройти Ормузский пролив в минувшую субботу, 11 апреля. По информации источника, американские корабли были вынуждены экстренно отступить после того, как на них нацелили ракеты и подняли в воздух ударные беспилотники.