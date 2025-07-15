В ЦСКА отреагировали на данные о запрете мяса для футболистов клуба

В ЦСКА отреагировали на данные о запрете мяса для футболистов клуба Представитель ЦСКА Брейдо: игрокам не запрещено употреблять в пищу мясо

Информация о запрете футболистам ЦСКА употреблять мясо не является достоверной, заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале. По его словам, в столовой команды можно в любой момент заказать себе мясное блюдо.

Речь шла о рационе футболистов конкретно в день игры. Непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Ведь нужно запастись энергией, а не дискомфортом, — пояснил он.

Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что диетолог Хосе Блеса, который прежде работал с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, запрещает футболистам есть говядину. Хавбек команды Кирилл Глебов и вовсе заявил, что любое мясо у армейцев под запретом.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина заявила, что отказ от употребления мяса чреват дефицитом железа, цинка, витаминов группы B и омега-3 жирных кислот. По ее словам, чтобы избежать таких последствий, необходимо есть обогащенные продукты, к примеру злаковые, и пить растительные виды молока.