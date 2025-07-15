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15 июля 2025 в 17:06

На Украине выяснили, как Зеленского дразнили в школе

«Фронтовая птичка» сообщает, что Зеленского дразнили в школе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В школьные годы будущего президента Украины Владимира Зеленского называли окурком, сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка», связанный с ВДВ России. По мнению автора поста, именно поэтому у него появился «комплекс Наполеона».

Стало известно, что Зеленского дразнили в детстве украинским словом «чинарик». В переводе на русский язык это означает «недокурок». Издание «Украина.ру», в свою очередь, обозначило кличку политика как «окурок с амбициями».

Прозвище Зеленского узнали после документального фильма, который выпустили британские СМИ. Соратники президента Украины рассказывали истории о лидере. Однако нардеп Давид Арахамия раскрыл правду о детской дразнилке. В офисе Зеленского эти данные не комментировали.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел президента Украины в рейтинге доверия среди соотечественников. В социальном опросе приняли участие тысяча украинцев, а Зеленский заработал 67% голосов среди респондентов, тогда как Залужный получил 73%. При этом 29% выразили полное недоверие Зеленскому.

Украина
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Давид Арахамия
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