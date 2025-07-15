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15 июля 2025 в 11:52

ВСУ стали применять заградотряды против своих бойцов под Харьковом

ВСУ стали выставлять заградотряды у Мелового в Харьковской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины стало использовать заградительные отряды для недопущения бегства своих бойцов в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, развертывание заградотрядов происходит на Великобурлукском направлении.

Как сказано в сообщении, командование использует данные подразделения в отношении бойцов территориальной обороны и 143-й ОМБр, которые удерживают позиции южнее населенного пункта Меловое. Несмотря на такие меры, российские военные группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь Харьковской области, уничтожая живую силу и сжигая технику противника.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики спасли военнослужащего 61-й механизированной бригады ВСУ Константина Зинина. Солдат получил тяжелые ранения от украинского заградотряда в районе села Карла Маркса на территории ДНР.

До этого стало известно, что российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне спецоперации. Рядовой Виталий Нестеров получил осколок мины в предплечье, но смог обработать рану и доставить боеприпасы на позицию своего подразделения.

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