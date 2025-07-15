Стала известна просьба Белого дома к Конгрессу США по санкциям против РФ

Стала известна просьба Белого дома к Конгрессу США по санкциям против РФ Time: Белый дом просил Конгресс США не голосовать по санкциям против России

Администрация президента США Дональда Трампа призывала конгресс отказаться от голосования по законопроекту Линдси Грэма, предполагавшему ввод «сокрушительных санкций» против России, пишет журнал Time. Речь идет о предложении ввести 500-процентные пошлины против торговых партнеров РФ за покупку российской нефти.

Как сказано в материале, союзники Трампа на Капитолийском холме настоятельно рекомендовали Белому дому установить данные пошлины, эта идея пользовалась широкой двухпартийной поддержкой. Однако на прошлой неделе администрация президента призвала законодателей воздержаться от ее реализации.

Трамп этого не хочет, — сказал журналистам источник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее немецкая газета Der Spiegel писала, что американские пошлины в размере 100%, которыми президент США угрожает России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, едва ли будут эффективны. Авторы отмечали, что российско-американская торговля не настолько объемная, чтобы данные тарифы сильно повлияли на позицию Москвы.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала жесткий ультиматум президента США по Украине, но поразилась отведенному им сроку. В ЕС позитивно оценивают готовность Трампа усилить давление на Россию, однако считают почти двухмесячный срок для переговоров неприемлемо долгим на фоне продолжающихся боевых действий.