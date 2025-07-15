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15 июля 2025 в 14:39

В Германии усомнились в эффективности ультиматума Трампа в адрес России

Spiegel: 100% пошлины США против РФ вряд ли будут эффективны в случае введения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские пошлины в размере 100%, которыми президент США Дональд Трамп угрожает России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, едва ли будут эффективны, пишет немецкая газета Der Spiegel. Авторы отмечают, что российско-американская торговля не настолько объемная, чтобы данные тарифы сильно повлияли на позицию Москвы.

Возникает вопрос: зачем им это? На самом деле подобные прямые пошлины, вероятно, не окажут существенного влияния на российскую экономику. В 2023 году <…> Россия экспортировала в США товаров на сумму менее $5 млрд. В 2024 году эта сумма была еще меньше, — сказано в материале.

По мнению авторов, это, вероятно, стало одной из причин, по которой Московская Биржа относительно спокойно отреагировала на угрозу Вашингтона в понедельник, 14 июля. В связи с этим издание ставит под сомнение, что Трамп действительно «окончательно отвернулся от [президента РФ Владимира] Путина и переключился на [украинского лидера Владимира] Зеленского».

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала жесткий ультиматум президента США по Украине, но поразилась отведенному им сроку.

Прежде генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге уклончиво прокомментировал угрозы президента США ввести новые санкции против Москвы. Глава организации подчеркнул первостепенную важность шагов к прекращению огня на Украине. Однако он особо отметил: подобные меры должны строго соответствовать нормам международного права.

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