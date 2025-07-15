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15 июля 2025 в 17:25

Прокурор засветил на ТВ незадекларированную недвижимость и лишился работы

Замглавы экопрокуратуры Украины уволен с поста после участия в шоу «Супермама»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместитель главы Специализированной экологической прокуратуры Украины Александр Малеев лишился должности после участия в телешоу «Супермама», где его нынешняя и бывшая жены раскрыли информацию о незадекларированной недвижимости, сообщает «Следствие.Инфо». Соответствующее решение приняла квалификационно-дисциплинарная комиссия.

Во время шоу нынешняя супруга прокурора Анна Малеева рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров, который не указан в декларации. Журналисты выяснили, что здание находится на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено, — Малеев, в свою очередь, как раз курировал контроль за такими объектами. По подсчетам СМИ, аренда такого дома стоит около $3 тысяч в месяц (234 тысячи рублей), но жена заявила, что «не знает» точную сумму.

Бывшая жена Малеева также участвовала в программе и сообщила, что чиновник снимает для нее и детей квартиру за 15 тысяч гривен (27 тысяч рублей), а также выплачивает семье 30 тысяч гривен ;56 тысяч рублей) ежемесячно. Эти траты в декларациях также отсутствуют.

При этом в официальной декларации за 2024 год Малеев указал несколько объектов недвижимости в Одесской области и Киеве, три автомобиля, годовой доход в прокуратуре в размере 1 344 098 гривен (2,5 млн рублей), а также 562 478 гривен (свыше 1 млн рублей) на счетах и $2,5 тысяч (195 тысяч рублей) наличными. Внимание журналистов также привлек факт рождения ребенка в США, что автоматически дало ему американское гражданство.

В самом шоу Малеев отказался называть свое место работы, заявив, что у него «творческая профессия». После разразившегося скандала квалификационная комиссия приняла решение о его увольнении с должности заместителя главы экопрокуратуры.

Ранее на Украине завели уголовное дело о растрате против начальника и должностных лиц подразделения сил логистики ВСУ в Виннице. Нанесенный государству ущерб оценивается в 2,7 млн гривен (5,3 млн рублей).

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